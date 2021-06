Mbappé juge l’arrivée de Wijnaldum

C’est le grand jour pour l’équipe de France, qui fait son entrée dans cet Euro. Les Bleus affronteront l’Allemagne ce soir à Munich dans un groupe extrêmement relevé avec le Portugal et la Hongrie. Champion du monde en titre et finaliste du dernier championnat d’Europe, les hommes de Didier Deschamps veulent remporter cette compétition et ce n’est pas Kylian Mbappé qui va affirmer le contraire.

Interrogé par la radio RTL, l’attaquant du PSG est revenu sur ses ambitions dans la compétition.

Notre ambition ? Ce n’est pas un gros mot de dire qu’on est favori. On a longtemps reproché aux médias, aux gens, de ne pas nous soutenir, de ne pas avoir d’enthousiasme. Maintenant qu’ils l’ont on ne peut pas leur reprocher. Kylian Mbappé, RTL

Le numéro 7 parisien a aussi commenté l’arrivée de Georgino Wijnaldum dans la capitale et a fait part de sa joie de pouvoir accueillir au PSG le milieu de terrain hollandais.

C’est un très bon joueur. Je suis très content qu’il arrive. C’était une belle opportunité que le club a saisie, ils ont très bien travaillé ! Kylian Mbappé, RTL

Comme souvent, l’attaquant parisien a été questionné sur son avenir et savoir s’il allait prolonger ou non au PSG… Et comme souvent, le joueur a botté en touche.