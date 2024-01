Interrogé par Prime Video avant le Trophée des Champions, Kylian Mbappé a apporté sa vision sur l’évolution du jeu offensif mis en place par Luis Enrique.

Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Luis Enrique a décidé de mettre son style de jeu en place. Si quelques élément sont déjà perceptibles, le groupe parisien doit encore assimiler les nombreuses consignes demandées par le coach espagnol. Et l’attaque des Rouge & Bleu a notamment beaucoup évolué par rapport à la saison dernière avec les départs de Lionel Messi et Neymar Jr et les arrivées d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Avant le Trophée des Champions remporté face au TFC (2-0), Kylian Mbappé a été questionné par Prime Video sur l’évolution du jeu offensif de Luis Enrique. Et le numéro 7 du PSG estime qu’il faut encore du temps pour maîtriser totalement ce que demande le technicien espagnol.

À voir aussi : Kylian Mbappé sort du silence sur son avenir

« Quand ça sera totalement bien on va rouler »

« C’est tout un processus. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau coach avec une philosophie bien précise. Ça fait quatre, cinq mois et on commence à comprendre ce qu’il nous demande, comprendre ses réflexes et ce qu’il veut à travers sa tactique et son jeu offensif. Je pense qu’on commence à avoir des prémices de quelque chose qui prendra peut-être encore un peu de temps, mais quand ça sera totalement bien on va rouler. Qu’est-ce qu’il manque pour ce soit totalement bien ? C’est de l’adaptation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, de jeunes joueurs. Pour certains, c’est leur première expérience dans un club avec autant de pression ou le moindre faux pas est épié et critiqué. Il faut qu’ils s’adaptent et je pense que le club et les gens ici sont rentrés dans une nouvelle politique de leur laisser du temps. Donc, on leur laisse un peu plus de temps que par le passé. C’est bien pour eux. À eux d’en profiter et de montrer leurs qualités. » L’intégralité de l’entretien de Kylian Mbappé sera diffusée sur Prime Video le dimanche 14 janvier.