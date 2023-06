Mbappé : « Le plus important c’était l’hommage à Sergio »

Pour son dernier match de la saison le PSG a proposé une nouvelle performance indigne de son statut. Après avoir mené 2-0, les Parisiens ont été retournés par de très bons Clermontois (2-3). Le club de la capitale termine sa saison comme il a commencé son année 2023, avec une défaite.

Même si les joueurs du PSG n’avaient pas le cœur à la fête en raison de l’état de santé de Sergio Rico, les Parisiens ont été malmenés par Clermont en début de rencontre, encaissant même un but, justement refusé pour une main clermontoise. Ce sont finalement les Parisiens qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Sergio Ramos, un beau cadeau pour son dernier match avec le PSG. Kylian Mbappé va même doubler la mise, sur penalty, pour sécuriser son titre de meilleur buteur du championnat avec son 29e but de la saison en Ligue 1. Mais comme souvent cette saison, les joueurs de Christophe Galtier vont se relâcher et encaisser trois buts. Pour son dernier match, Lionel Messi a eu une occasion en or de terminer avec un but. Mais après un festival de Mbappé, l’Argentin (35 ans) a envoyé sa frappe dans le ciel de Paris. Au micro de Canal Plus Sport 360, Kylian Mbappé est revenu sur cette défaite.

« Je pense que l’on est tous touchés »

« Déçu de la défaite ? Non. Je pense que le plus important c’était l’hommage à Sergio. Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champion. On aurait pu perdre 22-0, cela n’aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment que l’on rende hommage à Sergio Rico. Je pense que l’on est tous touchés, c’est une situation qui est extrêmement grave. Cela nous a préoccupé toute la semaine. On a essayé de lui rendre hommage de la meilleure du mieux que l’on pouvait et le terrain c’était le terrain. Il faut prier. On remercie tous les gens que ce soit au stade mais également tous les gens qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille. C’est un moment hyper difficile. Le Parc a été incroyable. Je pense que pour sa famille, ça fait un petit pincement au cœur dans cette situation extrêmement compliquée. On va prier, on va prier, envoyer le maximum d’ondes positives pour qu’il sorte le plus rapidement possible de cette situation. »

« Meilleur buteur ? Ça c’est pour l’histoire »

Le numéro 7 du PSG a ensuite été questionné sur ce qu’il attendait du PSG la saison prochaine. « Rien, rien, rien. Moi, je suis là pour jouer. Comme je l’ai dit, j’ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu’il peut et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste cela ne me regarde pas. Meilleur buteur ? Ça c’est pour l’histoire.«

