Mbappé : « Le PSG est l’équipe à battre en Ligue des champions »

Ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé considère le double champion d’Europe comme l’équipe à battre en Ligue des champions cette saison.

Double champion d’Europe, le PSG a acquis un nouveau statut sur la scène européenne. La formation de Luis Enrique est devenue l’équipe à battre en Ligue des champions. Depuis son départ des Rouge & Bleu à l’été 2024, Kylian Mbappé a pu constater devant son écran son ancien club soulever à deux reprises la coupe aux grandes oreilles.

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« On va dans l’idée de détrôner l’équipe qui a gagné deux fois »

Dans un long entretien accordé à France Football, où il se met en avant pour le Ballon d’Or 2026, le capitaine de l’équipe de France est revenu sur les victoires des Rouge & Bleu en C1 : « Ils ont gagné, on ne peut pas le leur enlever, félicitations à eux. Ils ont construit leurs victoires. Ils ont réussi à enchaîner avec une deuxième, et ça c’est extraordinaire. Ils sont l’équipe à battre. Nous, Madrid, et toutes les autres, on va dans l’idée de détrôner celle qui a gagné deux fois. »

L’ancien attaquant du PSG est également revenu sur son départ du club, à l’été 2024, pour rejoindre le Real Madrid : « Ce sont juste des cycles. J’arrête le mien avec le PSG, qui en commence un en achetant cinq titulaires (Pacho, Neves, Doué puis Kvaratskhelia en janvier). Ce cycle avait déjà commencé avec ma dernière saison. Avec Luis Enrique, on fait demi-finales (de C1, contre le Borussia Dortmund, 0-1, 0-1), à un cheveu on fait finale, donc t’es à un cheveu de faire trois finales de suite, c’était juste un nouveau cycle qui continuait (pour eux), c’était l’an II. Je ne me voyais pas passer toute ma vie à jouer en Ligue 1, je voulais réaliser mon rêve de jouer au Real. Et ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde. »

Enfin, l’avant-centre du Real Madrid est revenu sur sa phrase prononcée en 2023 (« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin [du PSG]. ») Et il ne regrette pas ses paroles : « Non, quand elle sort, elle est vraie. Je ne devine pas l’avenir. Quand je suis au PSG, je peux aller dans tous les clubs d’Europe. Pourtant, je reste toujours. Demandez combien d’offres ils ont reçues durant mes sept ans là-bas. Je suis resté parce que j’étais heureux à Paris. C’était ma maison. Quand j’ai considéré que mon temps y était fini, j’ai voulu partir. »



