Mbappé : « Le PSG restera grand et continuera d’être grand »

Sans vraiment de surprise, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG à l’issue de son contrat. Il ne se fait pas de soucis pour le PSG dans le futur.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé quittera le club de la capitale le 30 juin, à l’issue de son contrat. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (256 buts) a acté son choix depuis le mois de février mais ne l’a officialisé que la veille de la rencontre contre Toulouse, dernier match de la saison du PSG au Parc des Princes. Même s’il n’a pas dévoilé sa future destination, nul doute qu’il rejoindra le Real Madrid, club qui lui fait les yeux doux depuis le début de sa carrière. L’attaquant a évoqué ses meilleurs souvenirs à Paris.

A voir aussi : Insolite : Quand Kylian Mbappé inaugure une statut à son effigie … en Allemagne !

« C’est un club qui attire les grands joueurs »

« Si je dois garder un souvenir de Paris ? Difficile. Paris, ça représente trop de choses. C’est le fait de jouer dans un club aussi grand, aussi jeune. L’amour des gens parce que, comme j’ai souvent dit, c’est un public qui est à la fois difficile à analyser, mais tellement facile à analyser, parce que c’est un public qui est extrêmement exigeant, mais qui veut que t’aimer. Donc, c’est à toi de faire ce qu’il faut dans un club où il y a beaucoup de pressions, où il y a un envers médiatique dingue autour. La troisième chose, ce sont les titres, parce que tu joues pour gagner des titres, et j’en ai gagné beaucoup à Paris, que ce soit collectif ou individuel, lance le numéro 7 du PSG dans une interview accordée à Quotidien. Ma carrière, elle, a pris une autre trajectoire au PSG. Elle a commencé bien sûr quand j’ai quitté ma maison à Bondy, elle a grandi à Clairefontaine, elle a commencé réellement à Monaco, mais elle a donné un autre coup de boost à Paris. Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé. Et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. » Même s’il quitte le PSG, l’attaquant n’est pas inquiet pour le futur du champion de France. « Le club, il continuera d’être grand. C’est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et des autres on a été attirés, je ne vois pas pourquoi d’autres ne seraient pas attirés par jouer au PSG, à Paris. C’est toujours spécial et ce club, il restera spécial parce que les grands joueurs y veulent toujours y jouer. »