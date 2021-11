Kylian Mbappé a une nouvelle fois été brillant (noté 7,5 par la rédaction de CS) ce samedi après-midi lors de la victoire du PSG contre Nantes (3-1). Buteur dès la deuxième minute – le but le plus rapide de sa carrière – d’une subtile déviation d’une frappe de Leandro Paredes, il a aussi été passeur décisif pour le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi. Le numéro 7 parisien – qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Marco Verratti – s’est réjoui de ce succès.

« On est contents, on a fait une super première mi-temps, dans le jeu on a réussi à avoir des séquences de jeu intéressantes, malheureusement on n’a pas réussi à se mettre à l’abri. Après sur un fait de jeu, on s’est mis un peu en difficulté mais on était de toute façon moins bien dans cette deuxième mi-temps, reconnait l’attaquant au micro de PSG TV. On a réussi à montrer du caractère à 10, à marquer deux fois, une fois avec de la réussite, mais la deuxième fois on ne doit rien à personne. On est contents et on prépare le match de mercredi de la meilleure des manières.«

Le buteur du PSG qui a enfin évoqué la bonne entente du trio d’attaque ce samedi. « On aurait pu marquer beaucoup de fois en première mi-temps, à nous créer pas mal de situations, on a su être dangereux, on a réussi à ne pas être coupé du reste du collectif, et c’était bien. C’est intéressant, c’est encourageant, et ça va aller de mieux en mieux. Mon match ? Je me sens bien, je suis heureux, je joue dans des équipes où on me met dans les meilleures conditions, donc ça aide aussi, et j’espère continuer comme ça. »