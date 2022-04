Ce samedi soir, le PSG a livré un véritable festival sur la pelouse du Clermont Foot. Porté par un trio offensif en grande forme, les Parisiens se sont imposés sur le score de 6 à 1 et mettent ainsi fin à leur série de trois défaites d’affilée à l’extérieur en Ligue 1. De plus, les coéquipiers de Neymar Jr se rapprochent de plus en plus du titre de champion de France en comptant provisoirement 15 points d’avance sur le dauphin, le Stade Rennais. Six buts inscrits dans un match de Ligue 1, le PSG n’avait plus réalisé une telle performance depuis octobre 2020 et une victoire à domicile face à Angers (6-1). Le club de la capitale a cadré à 10 reprises hier soir, son record cette saison. Surtout lors des deux derniers matches, les Parisiens ont cadré 17 frappes pour 11 buts marqués. Une performance qui permet aux Rouge & Bleu de redevenir la meilleure attaque de Ligue 1 (70 buts) devant le Stade Rennais (67).

Face aux Clermontois, Neymar Jr a inscrit un triplé et délivré une passe décisive de l’extérieur du pied pour Kylian Mbappé. Mais l’international brésilien a surtout livré un match plein, comme le rapporte le compte Twitter Paris Stats Germain. Le numéro 10 a seulement perdu 16 de ses 96 ballons touchés, soit un taux de 17 % qui constitue son meilleur ratio lors d’un match de Ligue 1 depuis qu’il joue au PSG. Le joueur de 30 ans s’est surtout montré précis devant les buts. En effet, le Brésilien a cadré 4 tirs sur 5 tentatives, pour trois buts marqués. À cela s’ajoutent 4 passes clés distribuées lors de ce match au Stade Gabriel Montpied. Mais, Mauricio Pochettino a également pu compter sur des grandes prestations de Kylian Mbappé et Leo Messi. Le Français a inscrit un triplé et délivré une passe décisive. Ce qui lui permet d’occuper la tête du classement des meilleurs buteurs (20 réalisations) et passeurs (14 offrandes) du championnat. Sur ses 7 tentatives face à Clermont, le champion du Monde 2018 a cadré 6 frappes, soit sa meilleure performance avec le PSG en Ligue 1 depuis octobre 2018 et une large victoire face à l’OL (5-0).

Enfin, Leo Messi a réalisé un triplé de passes décisives et talonne Kylian Mbappé au classement des meilleurs passeurs du championnat (13). Surtout, la Pulga est le premier joueur à réaliser à 2 reprises un triplé de passes décisives (AS Saint-Etienne et Clermont Foot) dans une même saison depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007). Titulaire ce samedi soir, Sergio Ramos a livré une prestation solide en charnière centrale. L’Espagnol est le joueur qui a touché le plus de ballons au PSG (112), devant Marco Verratti (103) et Neymar Jr (96). Il s’est également distingué concernant les ballons récupérés avec 8 au total, soit le meilleur joueur parisien dans ce domaine à égalité avec Nuno Mendes.