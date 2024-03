Mbappé : « Mon avenir n’est plus un sujet au club »

Parmi les noms les plus brûlants figure celui de Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs allaient bon train sur son prochain club, le joueur a finalement éclairci la situation, révélant que son avenir n’était désormais plus un sujet au PSG.

« Les gens seront au courant »

Annoncé partant du club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain, Mbappé reste pourtant muet sur ses destinations potentielles. Bien que le Real Madrid semble être en pole position pour l’accueillir, le joueur reste concentré sur ses performances actuelles, tant avec le PSG qu’avec l’équipe nationale française, en vue de l’Euro en Allemagne.

Dans une récente interview avec Téléfoot, Mbappé a souligné le fait que son avenir n’était plus une source de discussion au sein du PSG. « Les gens seront au courant. J’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille. Je suis déjà tranquille, l’esprit des gens sera tranquille. Ce n’est plus un sujet au club, personne ne m’en parle. Il n’y a pas de souci avec ça. J’irai à l’Euro avec l’esprit tranquille et la certitude de faire de grandes choses », a-t-il déclaré.

Cette affirmation révèle une certaine sérénité chez le joueur, qui semble avoir pris une décision concernant son avenir mais préfère garder le silence jusqu’au moment opportun. Il a également précisé lors d’une conférence de presse ultérieure qu’il n’avait rien à annoncer pour le moment et qu’il n’avait jamais eu l’intention de cacher quoique ce soit. « Le jour où j’aurais quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché, je n’ai jamais eu peur. Ce n’est pas quelque chose de grave. Désolé de décevoir, mais je n’ai rien de croustillant à annoncer », a-t-il expliqué.

Malgré les spéculations incessantes, Mbappé reste concentré sur ses objectifs actuels. Avec le PSG, il vise toujours un triplé historique en remportant le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions. Parallèlement, il prépare également son implication dans l’Euro avec l’équipe de France, où les attentes sont élevées. Quant à une éventuelle participation aux Jeux olympiques, rien n’est encore décidé, laissant planer le suspense quant à une éventuelle prolongation de sa saison chargée.