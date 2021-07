Ce jeudi, le nouveau numéro du magazine officiel du PSG de 200 pages – PSG Le Mag – consacré aux 10 ans de QSI à la tête des Rouge & Bleu est sorti en Kiosque. Dans ce dernier, on peut retrouver une interview croisée entre Neymar et Kylian Mbappé. Dans celle-ci, les deux superstars du PSG ont évoqué leurs plus grands rêves. Et les deux ont cité le même, remporter la Ligue des Champions avec le PSG.

“Mon plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des champions et avec l’équipe du Brésil, je rêve de gagner la Coupe du monde. Et toi Kylian, c’est la Ligue des champions, non? Pourquoi pas une autre Coupe du monde? Non, la prochaine est pour moi. Je vais poser la même question à Kylian: quel est ton plus grand rêve, après avoir gagné la Coupe du monde? Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable. Mais remporter une autre Coupe du monde, ce serait très bien aussi!“

Les deux joueurs qui ont également évoqué le Ballon d’or, récompense qu’ils aimeraient soulever au moins une fois dans leurs carrières. “Une rivalité entre nous pour le Ballon d’or ? Nooon, assure le Français. Neymar est le mieux placé pour en parler, il a joué en club avec Messi et je pense qu’il n’y a jamais eu de problème entre eux. Pour les grands joueurs, il est facile de jouer ensemble. Le plus important sera toujours d’aider l’équipe et que le Paris Saint-Germain gagne. Si un jour, le Paris Saint-Germain gagne et que Neymar est le joueur qui aura le plus brillé et mérité le ballon d’or, il remportera ce trophée, c’est aussi simple que cela. Et si c’est moi qui brille le plus, c’est moi qui le gagnerai. Voilà! On ne va pas se fritter entre nous pour ça. Je le répète, le plus important, c’est le Paris Saint-Germain. On porte le même maillot et son s’apprécie beaucoup. Nous sommes amis. Et c’est encore plus facile de jouer avec un ami, surtout quand il est un grand joueur.” Un constat que valide le Brésilien (29 ans). “Je suis entièrement d’accord avec ce que tu dis. Nous sommes deux grands joueurs qui évoluent dans la même équipe. Ce qui signifie une chose fondamentale: nous sommes du même côté.”