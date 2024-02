Mbappé n’a pas encore fait son choix selon Rothen

C’est décidément le festival des infos concernant le dossier Kylian Mbappé. À chaque journaliste, consultant ou média, c’est un son de cloche différent. Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé n’a pas encore fait son choix.

À quand une décision officielle ?

Les consultants Christophe Dugarry, Eric Di Meco et Jérôme Rothen, débattent autour du feuilleton Mbappé. Dugarry dit que Mbappé doit annoncer son choix le plus vite possible. De son côté, l’ancien parisien affirme que l’attaquant français n’a de toute façon pas fait son choix. Et qu’en conséquence, le joueur de 24 ans ne peut pas annoncer sa décision à la presse.

En attendant, le Real Madrid est très confiant quant à une arrivée de Kylian Mbappé. C’est ce qu’a affirmé plus tôt dans la journée Fabrizio Romano. Une décision sera annoncée « très bientôt » selon le journaliste italien. La direction madrilène attend la décision officielle mais continue de travailler sur le dossier. Le PSG se prépare à un départ et préparerait déjà l’après-Mbappé.

❗️D’après @RothenJerome, Kylian Mbappé n’a pas encore fait de choix concernant une prolongation au PSG ou un départ !



