Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement ce dimanche (L’E)

Victime d’une contracture au mollet droit après le match face à Manchester City mercredi dernier, Kylian Mbappé n’a pas participé la victoire du PSG contre le RC Lens ce samedi (2-1). De son côté, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – se montrait optimiste concernant une participation de son meilleur buteur face aux Citizens ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions. Mais à J-2 de cette rencontre face au club anglais, lequipe.fr nous rapporte que l’international français n’a pas pris part à l’entraînement de ce dimanche au Camp des Loges. “Difficile de savoir si cette absence, à 48 heures de la demi-finale retour de Ligue des champions, répond au simple principe de précaution en raison de sa contracture au mollet droit ou si elle cache quelque chose de plus inquiétant à l’heure de ce rendez-vous européen déterminant”, indique le quotidien sportif via son site internet.

Malgré cette incertitude, Mauricio Pochettino a convoqué le champion du Monde 2018 dans son groupe, précise L’Equipe. Seuls Juan Bernat (reprise personnelle et non-inscrit sur le liste de C1) et Alexandre Letellier (doigt) manquent à l’appel. “La plupart des jeunes ne devraient pas non plus être du déplacement.” Pour rappel plus tôt dans la journée, l’émission Téléfoot affirmait que Kylian Mbappé allait être apte pour affronter Manchester City ce mardi