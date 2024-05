Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, le PSG s’est logiquement incliné contre de très bons Toulousains (1-3). Présent en conférence d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce revers, le dernier match au Parc des Princes de Kylian Mbappé, mais également sur son choix de ne pas faire jouer Keylor Navas, qui aurait pu disputer son dernier match devant ses supporters à Paris…

Une défaite qui vous dérange ?

« C’est une défaite très méritée. Normalement, les matches qui ont une célébration prévue finissent mal en général. Je l’ai vécu à plusieurs reprises durant ma carrière. Toulouse a été meilleur que nous avec et sans ballon. Il y a peu de choses à dire sur ce soir.«

Si je devais retenir qu’un seul match au Parc cette saison ?

« Là, je suis tellement fatigué, j’ai peu de forces pour me souvenir. Ce titre est mérité, nous avons été la meilleure équipe de France, de loin. Mais nous sommes assez déçus parce qu’il y avait des dates importantes, des dates clés, et les supporters auraient mérité un 10/10. On aurait mérité d’être sifflés, mais ça n’a pas été le cas, et ce titre est plus que mérité pour eux. »

Les sifflets contre Kylian Mbappé ?

« Je n’ai pas entendu cela, j’ai entendu des applaudissements, des chants. C’est un hommage mérité pour Kylian Mbappé. C’est une légende du club. J’ai vu le tifo, je l’ai trouvé très beau, je suis très heureux que ce soit passé comme ça, avec cette reconnaissance. Dans ce sens-là, ça a été une soirée parfaite. Il a encore quelques matches à jouer avec le PSG mais je lui souhaite le meilleur dans sa carrière. »

Pourquoi Mbappé n’est pas sorti et pourquoi Navas n’était pas titulaire ?

« Par rapport à Kylian, je n’ai pas pensé à le sortir car à chaque fois que je l’ai sorti, ça a été une tempête de problèmes. J’aurais pu le sortir à la 85e pour qu’il reçoive des applaudissements, mais j’aurais sans doute été critiqué. Pour Keylor, je n’avais pas eu de nouvelles précises qui disaient que c’était son dernier match au Parc des Princes, je prends les décisions par rapport à ce que je considère comme meilleur pour l’équipe. »