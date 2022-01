Mbappé ne serait pas contre prolonger avec le PSG

Auteur, une nouvelle fois, d’une saison stratosphérique, Kylian Mbappé se positionne, toujours plus, comme le véritable facteur X du PSG. Problème, le numéro 7 francilien se trouve en fin de contrat en juin prochain. Forcément, le board rouge et bleu tente de prolonger son élément, ce qui n’est pas chose aisée.

Néanmoins, contrairement à la situation passée, le PSG aurait quelques motifs d’espoir dans ce dossier très complexe. Déjà, un peu plus tôt dans la soirée, Téléfoot nous expliquait que le joueur et le club parisien étaient en pourparlers pour une prolongation plutôt sur une courte durée. Il y a quelques instants, The Telegraph nous partage, à son tour, ses informations sur l’international tricolore. Si Téléfoot indiquait que Kylian Mbappé ne souhaitait pas pour l’heure se pencher sur sa situation contractuelle, le média britannique nous révèle que l’ancien monégasque aurait apparemment changé son fusil d’épaule par rapport à l’été dernier. En effet, ce jour, il ne serait plus contre prolonger l’aventure avec le PSG et commencerait même à se faire à cette idée, lui qui se sent parfaitement épanoui au sein de la ville lumière. Les négociations sont donc en cours, mais le joueur ne souhaite pas pour autant conclure celles-ci tout de suite.