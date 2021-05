Mbappé, Neymar, Marquinhos : les chiffres après la victoire du PSG face à Reims

Hier soir, le PSG s’est largement imposé face au Stade de Reims (4-0) pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Et avec le match nul du LOSC face à l’ASSE (0-0), les Rouge et Bleu reviennent à un point du leader à une journée de la fin du championnat. Via son site internet, le club de la capitale est revenu en chiffres sur ce succès face aux Champenois.

C’est la première fois depuis la saison 2001-2002 que l’écart entre le premier (80 pts) et son dauphin (79 pts) est aussi faible à ce stade du championnat. Auteur de nombreuses occasions face au Stade de Reims, le club de la capitale totalise 28 tirs (10 cadrés), soit son plus haut total à domicile depuis août 2016 contre le FC Metz (28 tirs également). Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé a marqué son 40e but toutes compétitions confondues en 2020-2021, soit son plus haut total sur une saison. De nouveau buteur, Neymar Jr a marqué son 18e pénalty en 19 tentatives depuis son arrivée au PSG en 2017, “c’est au moins 5 de plus que tout autre joueur sur la période. Il est impliqué dans 5 des 7 derniers buts parisiens dans l’élite (3 buts, 2 passes décisives).” Enfin, le capitaine du PSG – Marquinhos – a marqué son 17e but sous le maillot parisien en Ligue 1 depuis son arrivée en 2013, soit “plus que tout autre défenseur sur la période.”