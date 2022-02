Alors que la confiance n’était clairement pas de mise avant le coup d’envoi de ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a su nous surprendre en livrant une copie de très bonne facture face au Real Madrid. Une victoire méritée sur le plus petit des scores, alors que deux ou trois buts de plus n’auraient clairement pas été volés. Forcément, l’un des grands bonhommes de ce succès se nomme Kylian Mbappé, lui qui a crucifié un Thibaut Courtois des grands soirs dans les derniers instants de la partie.

Une prestation de haute volée qui n’est, bien évidemment, pas passée inaperçue, le numéro 7 francilien recevant un monceau de louanges depuis ce mardi soir. Et logiquement, l’ancien monégasque se voit également être nominé parmi les trois meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Le natif de Paris est en concurrence directe avec deux autres éléments qui ont particulièrement brillé lors de leur match aller avec leur équipe respective : Bernardo Silva, auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la large victoire de Manchester City sur le terrain du Sporting (0-5), et Virgil Van Dijk qui a écœuré les attaquants de l’Inter lors du succès des siens 0-2 en terre milanaise. Pour voter, c’est par ici.