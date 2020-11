Kylian Mbappé est un joueur de cœur. Le numéro 7 parisien n’hésite jamais à répondre aux sollicitations de jeunes enfants malades qui rêvent de le rencontrer. Mbappé qui a décidé d’être de nouveau généreux en offrant une rencontre avec lui pour le Téléthon. Comme le rapporte le Parisien, l’attaquant parisien met “en jeu à la tombola deux places pour un match du Paris-Saint-Germain, à suivre dans sa loge privée, avant de le rencontrer“. La cérémonie du Téléthon – qui aura lieu les 4 et 5 décembre – lutte contre les maladies génétiques rares et sait que la crise économique liée au Coronavirus va impacter les dons que feront les Français pour aider dans son combat. Nolwen Le Floch, la directrice de la collecte et de la mobilisation du Téléthon est revenu sur le choix de Kylian Mbappé. “Mbappé et son entourage m’ont tout de suite proposé d’offrir deux places pour un match du PSG dans sa loge personnelle suivie d’une rencontre après le match. Je pense que ce qui l’a touché, c’est la situation du Téléthon cette année, poursuit-il. Avec la pandémie, la collecte des dons sera plus compliquée.”

Si vous souhaitez tenter votre chance pour rencontrer Kylian Mbappé et apporter à la recherche sur les maladies génétiques, c’est par ici que cela se passe. Vous pourrez acheter un ou plusieurs tickets de tombola d’une valeur de 10 euros.