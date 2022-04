Mbappé : « On continue notre route vers ce 10e titre »

Le PSG a régalé ce samedi soir sur la pelouse du Clermont Foot. À l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, les Parisiens ont livré un véritable récital (6-1) grâce à un trio Neymar, Mbappé et Messi en grande forme. Les deux premiers cités ont inscrit un triplé chacun tandis que l’Argentin a délivré trois passes décisives dans cette rencontre. Au micro de Canal Plus, Kylian Mbappé (noté 9/10 par la rédaction de Canal Supporters) est revenu sur cette belle complémentarité entre les trois offensifs avant d’être questionné sur le Clasico de dimanche prochain.

La large victoire face à Clermont

« Oui, on est contents. On a pris beaucoup de plaisir et je pense qu’on en a donné aussi. On continue notre route vers ce 10e titre, je pense qu’il n’est plus très loin et on est très satisfaits. »

Les automatismes plus fluides avec Neymar et Messi

« Oui, c’est dommage que ça n’arrivent que maintenant. Après, il y a eu pas mal de circonstances et d’évènements qui ont fait qu’on a été un peu retardé. Mais on sent que ce sont trois joueurs de qualité. On essaye d’aider l’équipe un maximum et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui. »

Des regrets que ça arrive aussi tard

« Non, la vie est comme ça. Parfois tu gagnes et parfois tu perds. Il faut toujours regarder devant. C’est passé maintenant (l’élimination face au Real, ndlr), on a eu une douleur qui est encore présente mais il faut toujours positiver. On doit montrer qu’on est un grand club, une grande équipe, et qu’on est ici pour gagner des trophées. »

Est-il dans la meilleure forme de sa carrière

« Pas trop mal (rires). »

Ça donne envie de continuer avec les trois offensifs, ça rentre dans sa réflexion pour son avenir ?

« J’ai déjà répondu. Neymar et Messi sont là depuis juillet. J’ai eu du temps, je les ai vu beaucoup de fois (rires). Mais j’ai déjà répondu à ça. »

Le Clasico face à l’OM le 17 avril prochain, le dernier grand défi de la saison du PSG ?

« Non, parce que Paris est toujours attendu. On va continuer jusqu’à la dernière journée, jusqu’au vacances et la fin de la saison. On va essayer de prendre du plaisir et d’en donner comme aujourd’hui. C’est toujours spécial face à Marseille, pour nous et les supporters. »

Un message à faire passer pour les supporters avant le Clasico ?

« On aimerait qu’ils soient toujours avec nous. Après, on comprend qu’il y ait une déception. Comme je l’avais dit la semaine dernière, c’est compréhensible. En tout cas, s’ils sont avec nous, ce sera magnifique. Mais s’ils ne sont pas avec nous on fera notre travail parce qu’on est payés pour ça et qu’on est contents de venir jouer un Clasico. »