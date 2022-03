Le PSG a été surclassé ce dimanche après-midi par Monaco au Stade Louis II (3-0). Les Parisiens n’ont montré aucune envie lors de cette rencontre et la défaite est largement méritée. Au micro de Prime Video, Kylian Mbappé est revenu sur ce match sans de son équipe.

« On a perdu, on a joué une bonne équipe qui joue l’Europe. Ils ont respecté leur plan. Ils ont joué, ils avaient envie. Félicitations à eux. J’espère qu’ils accrocheront l’Europe. Ils méritent la victoire aujourd’hui. L’objectif, c’est d’aller chercher le dixième titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8-0 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des Champions. Maintenant, on doit rester professionnel, on doit se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. Et on va aller chercher ce dixième titre. Il faut déjà se respecter soi-même. Si on a un minimum d’estime pour ce que l’on fait. On doit se respecter mais c’était un match sans. On a perdu. »