L’arbitrage fait beaucoup parler ces derniers jours après la très mauvaise prestation de Monsieur Lesage lors du match entre Nantes et le PSG (3-1). Ce mercredi, la Ligue 1 – sur son site internet – a dévoilé le classement des joueurs qui provoquent le plus de cartons en championnat cette saison. Et ce classement est dominé par quatre joueurs. Téji Savanier (Montpellier), Randal Kolo Muani (Nantes), Seko Fofana (Lens) et Rominigue Kouamé (Troyes). Ces quatre joueurs ont provoqué 9 cartons. Kylian Mbappé, avec 7 cartons provoqués, se classe 10e à égalité avec Akim Zedadka (Clermont), Dimitri Liénard (Strasbourg), Jordan Ferri et Dimitri Payet.

Le classement des joueurs qui provoquent le plus de cartons en Ligue 1

1. Téji Savanier : 9

–. Randal Kolo Muani : 9

–. Seko Fofana : 9

–. Rominigue Kouamé : 9

5. Ilan Kebbal : 8

–. Mohamed-Ali Cho : 8

–. Laurent Abergel : 8

–. Jodel Dossou : 8

–. Elye Wahi : 8

10. Akim Zedadka : 7

–. Dimitri Liénard : 7

–. Dimitri Payet : 7

–. Kylian Mbappé : 7

–. Jordan Ferri : 7

La Ligue 1 a également dévoilé le classement des clubs qui provoquent le plus de cartons. Et celui-ci est dominé par Marseille avec 62. Le club phocéen devance Lille (60) et Strasbourg (60). Le PSG se classe septième avec 55 cartons provoqués.

Le classement des clubs qui provoquent le plus de cartons

1. Olympique de Marseille : 62

2. LOSC : 60

–. RC Strasbourg Alsace : 60

4. Montpellier Hérault SC : 59

5. Stade Brestois 29 : 57

6. Stade de Reims : 56

7. Paris Saint-Germain : 55

8. ESTAC Troyes : 54

9. Angers SCO : 52

–. RC Lens : 52

11. Clermont Foot 63 : 51

–. FC Lorient : 51

13. Girondins de Bordeaux : 48

14. FC Metz : 47

–. Stade Rennais FC : 47

16. FC Nantes : 46

17. AS Monaco : 44

18. AS Saint-Etienne : 43

19. Olympique Lyonnais : 42

20. OGC Nice : 39