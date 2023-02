Le PSG s’est incliné à l’occasion de cette manche aller de huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une rencontre qui était largement en faveur des Bavarois jusqu’au dernier quart d’heure et l’entrée de Kylian Mbappé.

Le numéro 7 du Paris Saint-Germain est entré en jeu à la 57e minute à la place de Carlos Soler. Par le biais de sa vitesse, Kylian Mbappé a su se montrer dangereux : « Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d’atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs […] Kylian Mbappé peut changer n’importe quel match, ce n’est pas une bonne chose pour le match retour« , a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse d’après-match. Si le champion du monde a porté son équipe sur le terrain et ses responsabilités, il semblerait que dans les vestiaires après la rencontre Kylian Mbappé ait pris la parole afin de délivrer un « speech de patron » selon Foot Mercato. Un rôle de leader qu’il a affiché dans les vestiaires mais aussi face à la presse.

🚨 | Après le match, Kylian Mbappé a pris la parole dans le vestiaire, en tenant un discours de patron ! Il a parlé sans filtre à ses partenaires pour les motiver en vue du match retour 🌟🇫🇷



En effet, devant les journalistes présents sur place, l’attaquant Parisien, au sortir du match, a tenu des propos forts : « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-bas pour gagner et nous qualifier« .