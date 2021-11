Mbappé présent à l’entraînement

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affrontera Manchester City – à l’Etihad Stadium – à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Deuxième du groupe (8 pts) à une unité des Cityzens, le club de la capitale disputera cette rencontre comme une finale pour la première place et peut officiellement se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Après les conférences de presse de Mauricio Pochettino et Marco Verratti, les Parisiens étaient présents à l’entraînement sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Malade et dispensé du dernier entraînement, Kylian Mbappé était bien présent à la dernières séance collective de ce mardi. Il a participé à quelques échauffements avec Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera et Marquinhos. Convoqué pour la première fois dans le groupe parisien, Sergio Ramos a également participé à ces premières minutes de la séance collective. Il s’est entraîné aux côtés de Neymar Jr, Leo Messi, Ángel Di María et Mauro Icardi.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Navas, Franchi

Défenseurs (8) : Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Dagba, Hakimi, Mendes, Kehrer

Milieux (7) : Danilo, Paredes, Gueye, Dina Ebimbe, Herrera, Wijnaldum, Verratti

Attaquants (5) : Icardi, Di María, Messi, Neymar, Mbappe Absents : Rico, Bernat, Kurzawa, Bitshiabu, Alloh, Gharbi, Bitumazala

: Icardi, Di María, Messi, Neymar, Mbappe

Le point médical du PSG