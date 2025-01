Mbappé répond à Neymar sur une prétendue jalousie au PSG

Il y a quelques jours, Neymar avait indiqué que Kylian Mbappé était devenu jaloux lorsque Lionel Messi était arrivé au PSG. L’international français a répondu à son ancien coéquipier.

Kylian Mbappé et Neymar ont joué ensemble pendant six ans au PSG. Après des débuts idylliques, leur relation s’est effritée au fil des saisons. Ces derniers jours, le Brésilien avait été interrogé sur l’international français. Et l’ancien numéro 10 du PSG avait expliqué que Kylian Mbappé avait changé au moment de l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. « Nous avons eu de bonnes années d’association, mais après l’arrivée de Messi, il était un peu jaloux. Et puis, il y a eu quelques disputes, un changement de comportement. »

« J’ai beaucoup de respect pour Neymar »

Des paroles de son ex-coéquipier au PSG auquel a répondu Kylian Mbappé pour TNT Brasil. « Non (je ne vais pas répondre). La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce que je fais ici, à Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. C’est sûr que je pourrais beaucoup parler de Neymar, mais je préfère garder le positif, d’un joueur unique dans l’histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis. »