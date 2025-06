Mbappé salue le sacre du PSG en C1 et soutient Dembélé pour le Ballon d’Or

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille d’Allemagne / France en Ligue des Nations, Kylian Mbappé a félicité son ancienne équipe pour la victoire en Ligue des champions.

Alors que sa prise de parole était attendue depuis le début du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce samedi, à la veille de la petite finale de Ligue des nations face à l’Allemagne (dimanche à 15h). Et sans surprise, l’ancien Parisien a été questionné sur le sacre de son ancienne équipe, le PSG, qu’il avait quitté libre la saison passée.

« Le PSG devient l’équipe que tout le monde veut battre »

Et le capitaine des Bleus a félicité la formation de Luis Enrique : « J’étais content, je pense qu’ils le méritent. Ils ont connu tellement d’années où ils ont galéré. J’ai fait partie de ça aussi, j’ai connu toutes les étapes de la Ligue des champions sauf la victoire. Donc je sais très bien de quoi je parle. Si on parle purement terrain, c’était la meilleure équipe d’Europe. Ils ont mérité leur titre, je ne me souviens pas d’une finale avec un 5-0 dans une compétition majeure. Mérité à 100 %. Ils deviennent l’équipe que tout le monde veut battre ! », a déclaré l’attaquant du Real Madrid, avant d’être questionné sur le timing de son départ des Rouge & Bleu. « Je ne suis pas parti trop tôt. Mon histoire avec le PSG était terminée. Il n’y a aucune amertume ou regret, je pense être arrivé au bout du chemin. J’aurai tout essayé. C’est le destin qui fait que ça devait se faire sans moi. »

Alors que le Ballon d’Or 2025 est au centre des débats depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé en a profité pour donner son favori actuel pour cette distinction individuelle. « Est-ce que je voterais pour Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or ? Oui. Il y a vraiment besoin d’expliquer ? En ce moment on parle de Yamal et Dembélé. Pour moi c’est très clair je vote pour Ousmane, je n’ai pas besoin d’expliquer (…) Ça évolue très vite et les derniers vainqueurs l’ont montré. Il y a des joueurs dont on ne parlait pas et qui se sont montrés. C’est en septembre ? Il se passera beaucoup de choses d’ici là, aujourd’hui on parle d’Ousmane et Lamine. C’est pour ça que j’ai répondu. » Réponse le 22 septembre prochain.