Mbappé s’exprime de nouveau sur son départ du PSG

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l’été dernier, libre de tout contrat. L’attaquant assure que si le Real Madrid n’était pas venu vers lui, il serait resté à vie au PSG.

Arrivé au PSG durant l’été 2017, Kylian Mbappé est resté pendant sept ans au PSG. L’attaquant est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 buts en 308 matches toutes compétitions confondues. Il a également remporté de très nombreux trophées. Sa fin d’aventure au PSG a été houleuse, lui qui était en conflit avec Nasser al-Khelaïfi depuis qu’il avait expliqué à son président qu’il ne comptait pas prolonger son contrat et partir libre à l’issue de ce dernier. Présent dans l’émission BeUnited de BeIN Sports, l’international est revenu sur son départ du club de la capitale.

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur«

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment. »