Alors qu’il dispute ses derniers mois de compétition sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé a l’intime conviction que l’effectif peut faire quelque chose de spécial en Ligue des champions.

Huit mois après le début de l’exercice 2023-2024, le PSG est encore en lice dans toutes les compétitions. Large leader de Ligue 1, le club parisien est qualifié en quarts de finale de Ligue des champions et Coupe de France. Une première pour les Rouge & Bleu depuis trois ans. Après deux échecs consécutifs en huitièmes de finale de C1, les Parisiens sont parvenus à maîtriser la Real Sociedad (4-1 en score cumulé) pour accéder aux quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2021. Une belle opportunité pour Kylian Mbappé de terminer en beauté son aventure au PSG, lui qui a annoncé au club et à ses coéquipiers son départ libre à l’issue de la saison.

« On en veut plus. Que ce soit moi, ou l’équipe »

Et quelques jours après cette qualification au prochain tour de la reine des compétitions européennes, le numéro 7 des Rouge & Bleu était présent lors d’un live sur la chaîne Youtube du club afin de réponse à un questions-réponses avec les supporters. Et le capitaine des Bleus n’a pas caché ses ambitions : « On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quarts de finale après deux années où nous avons échoué en huitièmes. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe. On en veut plus. Que ce soit moi, ou l’équipe. Tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qu’il va se passer, on va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu’on doit faire », a déclaré l’attaquant de 25 ans ce vendredi. Pour rappel, le PSG connaîtra son futur adversaire lors du tirage au sort le vendredi 15 mars à midi. Les quarts de finale aller auront lieu les 9-10 avril et les confrontations retours une semaine plus tard, les 16-17 avril.

L’attaquant du PSG a aussi été questionné sur la bonne ambiance qui règne dans le groupe parisien cette saison : « Cette année, le groupe est fantastique, nous avons beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux joueurs dans l’équipe. Chaque jour, on s’entraîne avec sérieux. On est dans une bonne ambiance avec tout le monde. Il n’y a pas de petits groupes à l’intérieur de l’effectif, c’est un grand groupe. On est dans un moment important de la saison et on a besoin de tout le monde. Le coach sait comment s’y prendre. Il prend soin de chaque joueur et chacun peut avoir une chance de jouer. Chaque joueur se donne à 100% lors des matches. Il faut continuer comme cela. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe mais le plus important est de gagner. »