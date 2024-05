Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé quitte définitivement le club libre de tout contrat. À l’occasion des Globe Soccer Awards, l’international français s’est exprimé sur son aventure parisienne.

Après six Ligue 1, quatre Coupes de France, deux Coupes de la Ligue, cinq Trophées des Champions et 256 buts en 308 matches (et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club), Kylian Mbappé quitte officiellement le PSG à l’issue de cette saison 2023-2024. Dans une dernière année éprouvante pour toutes les parties, l’aventure du champion du Monde 2018 se termine sur un goût amer. Mais, l’attaquant de 25 ans souhaite retenir le positif de son aventure chez les Rouge & Bleu, comme il l’a expliqué dans un entretien à CNN, après avoir reçu le titre de meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards. Extraits choisis.

Son départ du PSG et de la France

« Je vais quitter mon pays pour la première fois. Ce sera une expérience extraordinaire et j’ai hâte d’être dans mon nouveau club (très probablement le Real Madrid, ndlr). Je veux gagner des trophées… Quand on parle de football, il s’agit de gagner des trophées, d’être avec de nouveaux coéquipiers. Maintenant, j’ai mon contrat avec le PSG … Tout le monde sait qu’il se termine bientôt et nous allons voir ce qui se passe. »

A-t-il pris la bonne décision en prolongeant au PSG en 2022 ?

« Il ne s’agissait pas seulement de rester au PSG. C’était la Coupe du monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de tout cela. C’était une grande décision, une décision difficile… mais je ne regrette rien. Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses… Ce n’était pas une situation facile et je ne souhaite à personne de vivre cela. »

Son aventure au PSG

« Si je suis le joueur que je suis aujourd’hui, je dois remercier le PSG. Quand je suis arrivé là-bas (à 18 ans), j’étais juste un jeune qui voulait devenir quelqu’un dans le football mondial. J’ai passé un an à Monaco. Bien sûr, c’était génial. Nous avons gagné le championnat et sommes allés en demi-finale de la Ligue des champions, mais je n’avais rien fait d’important dans le monde du football. Le PSG a été une opportunité extraordinaire. Je suis français, je suis de Paris, donc c’était quelque chose de spécial. Sept ans… C’est beaucoup dans une carrière, encore plus dans le football moderne… C’était un sentiment spécial pour moi de faire partie de ce club. »

L’objectif manqué de la Ligue des champions avec le PSG

« J’ai, bien sûr, encore beaucoup d’occasions de gagner la Ligue des champions, mais je pense que cela fait partie de votre destin. Nous avons été proches à plusieurs reprises… Cela fait partie du jeu. Maintenant, je suis dans une position où je veux seulement avoir de bons sentiments, de bons souvenirs de mon aventure à Paris, de tout ce qui s’est passé dans ce club et ne pas oublier les petits détails. »

Laisser son empreinte dans l’histoire du football

« J’ai beaucoup de choses à donner au football. J’ai fait beaucoup de choses, mais je suis encore jeune et je veux en faire plus… Je veux inscrire mon nom dans l’histoire du football. Je regarde ce qui m’attend à l’avenir et je veux vraiment améliorer mon jeu, être un meilleur joueur chaque année et devenir le joueur que je veux être. Ce n’est pas seulement une question de buts, de trophées, c’est le sentiment que vous donnez aux gens, l’émotion, et la façon dont vous pouvez être un joueur complet, la façon dont vous pouvez aider vos coéquipiers à être meilleurs. Je veux comprendre davantage le jeu, le monde du football, tout. J’ai plus d’expérience et cela m’a aidé à m’améliorer. »