Mbappé : « Verratti et Donnarumma sont incroyables et importants pour nous ! »

Ce lundi 27 décembre a été marqué par la cérémonie des Globe Soccer Awards avec des joueurs du PSG qui se sont mis en valeur. Après le trophée Yachine, celui de meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma a remporté celui du meilleur gardien de but de l’année 2021. De son côté Kylian Mbappé a remporté celui de meilleur joueur en 2021. C’est une petite surprise pour l’international français, qui devance Robert Lewandovski, Leo Messi (vainqueur du Ballon d’Or) et Karim Benzema. L’attaquant du Paris Saint-Germain était interrogé par Sky Sport Italia et est revenu sur ce prix mais aussi sur la saison en cours.

« Je suis fier d’être ici avec autant des grands joueurs, je me rends compte que je suis l’un d’entre eux maintenant. C’était une excellente saison, mais j’espère faire mieux l’année prochaine.

Mes meilleurs moments ? Je pense aux excellents matchs de Ligue des champions, à la victoire de la Ligue des Nations avec la France et au titre de meilleur buteur de Ligue 1 et de la Ligue des Nations. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, d’autres un peu moins. C’est pourtant le football qui pousse à s’améliorer. C’était une belle saison, ce prix signifie beaucoup et je dois faire mieux.

Verratti & Donnarumma ? Ils sont incroyables et importants pour nous. Verratti est à Paris depuis de nombreuses années : c’est un joueur clé, le meilleur milieu de terrain au monde. Donnarumma est le gardien de but du futur, c’est un plaisir de l’avoir avec nous.

Le match contre le Real Madrid ? J’imagine la victoire du PSG, ce sera un grand match. Mon rêve en 2022 ? Je veux gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions ! »