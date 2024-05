Mbappé, Vitinha, mercato, incidents… La conférence de presse d’après-match de Luis Enrique

Ce samedi soir, le PSG a terminé sa saison avec une Coupe de France remportée. Mais Luis Enrique commence déjà à se projeter sur le prochain exercice.

Le PSG vient de terminer sa saison 2023-2024 avec un triplé national, mais Luis Enrique n’a pas l’intention de se reposer et commence déjà à préparer le prochain exercice. Après la finale de Coupe de France remportée face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le coach parisien s’est déjà projeté sur la saison à venir, en conférence de presse d’après-match.

Est-ce la meilleure première période de la saison ? Cela ressemble-t-il à l’équipe qu’il souhaite l’année prochaine ?

« Non, pas pour moi. Je crois que je dois d’abord féliciter tous les joueurs sans exception, tout le club et tous les supporters qui ont été exceptionnels. C’est l’équipe que je cherchais, que j’attendais, une équipe qui n’a pas peur. Qui ne calcule jamais. Très offensive. Qui presse de façon agressive et qui a été dotée d’une grande énergie toute l’année. Ce n’est pas mon rôle de choisir une seule période. Nous avons été grands toute cette finale. Encore une fois, bravo à l’équipe. Je voulais jouer une semaine de plus et ne pas partir en vacances. C’est la vie et le jeu. Je donne un 10/10 à tous mes joueurs pour toute la saison. »

Ce qu’il a pensé de la dernière de Kylian Mbappé avec le PSG ?

« Cela a été une grande chance d’être son entraîneur. C’était une saison très difficile parce que c’était sa dernière ici. Il a toujours voulu aider son équipe, comme ce soir. Il est définitivement différent. On ne le remplace pas ! Ne cherchez pas ! C’est l’équipe qui le remplacera, pas un seul joueur mais cinq ou six. On devra s’améliorer. On veut marquer l’histoire et on finira par gagner la Ligue des champions. Quand ? Je ne sais pas. Mais oui, on la gagnera. »

Quelle première saison pour Luis Enrique au PSG, célébré par ses joueurs :



Comment juge-t-il la saison de Vitinha ?

« Pour moi, c’est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c’est le meilleur de toute l’équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel. »

Va-t-il couper un peu avec des vacances ou suivre le mercato du PSG ?

« C’est la fin de la saison, mais les négociations commencent. Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. On va tenter de faire un bon mercato. Il faut prendre en compte le temps d’adaptation des joueurs. Il n’y a pas de vacances dans le football. Je vais être au contact tous les jours avec le président et Luis Campos. Je n’irai pas à l’Euro et je vais les regarder à la télé, où on les voit très bien. Comme ça, je pourrai regarder en buvant une bière. Ou deux. Ou une par mi-temps (sourire). »

Était-il au courant des incidents d’avant-match ?

« Non. Quand il y a ce genre de nouvelles, nous et les joueurs ne savons pas toujours ce qui se passe. Je regrette ce qui s’est passé et en règle générale toute violence qui se produit sur le dos du foot. Il faut l’éradiquer en France, en Espagne et partout dans le monde. Le jeu doit véhiculer des valeurs positives. Et c’est tous ensemble, en nous unissant que nous réussirons à éradiquer ces faits. »