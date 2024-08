Mbaye : « Je rentre dans l’histoire du PSG, c’est incroyable »

Auteur d’une bonne pré-saison, Ibrahim Mbaye a été récompensé avec une titularisation par Luis Enrique pour le match entre Le Havre et le PSG. Le titi est fier de rentrer dans l’histoire de son club formateur.

Ibrahim Mbaye est officieusement le premier buteur de la saison 2024-2025 du PSG. Le titi a en effet marqué le premier but de la rencontre amical entre le club de la capitale et Sturm Graz (2-2). L’attaquant (16 ans), qui avait brillé avec l’équipe U19 du PSG la saison dernière, a tapé dans l’œil de Luis Enrique qui a décidé de le titulariser sur l’aile gauche de l’attaque au côté de Gonçalo Ramos et Lee Kang-in. Le titi parisien a eu un peu de mal à réussir à prendre le dessus sur son adverse direct même s’il s’est procuré des occasions et n’a jamais hésité à jouer de l’avant et tenter de déstabiliser la défense adverse.

A voir aussi : Le Havre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Plus jeune joueur titulaire de l’histoire du PSG

En étant titulaire lors de la victoire du PSG contre Le Havre ce vendredi soir, le titi est devenu le 509e joueur de l’histoire du PSG et est entré dans l’histoire de son club formateur en devenant le plus jeune joueur à être titulaire avec les Rouge & Bleu à l’âge de 16 ans, 6 mois et 23 jours. Il a effacé des tablettes Warren Zaïre-Emery, qui avait été titularisé à l’âge de 16 ans, 9 mois, 29 jours en 2022. Pour PSG TV, Ibrahim Mbaye n’a pas caché sa joie d’être dans les livres d’histoire du club de la capitale. « Je rentre dans l’histoire du club. C’est incroyable. Il faut travailler pour arriver à ce niveau-là. Ça change de d’habitude, c’est un autre niveau qu’avec les U17 ou les U19. C’est vraiment quelque chose de grand. Il y a une intensité énorme, c’est autre chose. »