Mbaye : « Marquer au Parc ? C’est un rêve d’enfant »

Ce samedi soir, le PSG affrontait Rennes lors de la cinquième journée de Ligue 1. Dans un match totalement dominé, le PSG a surclassé les Rennais (5-0).

Après sa défaite contre Monaco la semaine dernière, le PSG voulait retrouver le goût du succès ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Et c’est chose faite avec un très gros succès parisien grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia et des buts de Senny Mayulu, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye (5-0). Au micro de Ligue 1 +, Ibrahim Mbaye est revenu sur ce beau succès parisien.

« Vous vouliez assurer le show pour cette dernière au Parc des Princes de l’année ? Oui, bien sûr. On a tout fait pour assurer. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée et pas se stopper là. Mon but ? Je l’attendais ce moment-là depuis un moment. Il est arrivée aujourd’hui. J’espère que ce sera une longue série. Marquer au Parc ? 17 ans, au Parc des Princes, c’est un rêve d’enfant même si je suis encore enfant. Il n’y a pas grand chose à dire, c’est incroyable. J’espère que ça va continuer. »