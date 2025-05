Mbock : « On espère finir cette saison de la meilleure des manières »

Ce vendredi soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG affrontent Lyon en finale de l’Arkema Première Ligue. Griedge Mbock veut montrer ce que le PSG vaut.

Les Féminines du PSG peuvent sauver leur saison ce vendredi soir avec la finale de l’Arkema Première Ligue contre l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium. Une rencontre qui sera spéciale pour Griedge Mbock. La défenseure centrale a rejoint le PSG l’été dernier après avoir joué pendant neuf ans à l’OL. Elle a expliqué qu’il n’y aura pas d’amitié sur le terrain dans une interview accordée à PSG TV.

La demi-finale contre le Paris FC au Parc des Princes

« C’est une chance. C’est une ambiance à part, la pelouse est incroyable et c’est aussi un stade qu’on doit respecter parce qu’il s’y est passé de belles choses. On avait à cœur de montrer ce dont on était capable et de gagner pour pouvoir se qualifier. Je pense qu’on l’a fait de très belle manière. »

La finale contre Lyon

« C’est une équipe qui est redoutable que je connais très bien. Elles ont des joueuses incroyables à chaque ligne, à chaque poste. J’ai énormément de respect pour les filles qui sont là-bas et pour le club aussi, parce que j’y ai passé énormément d’années. Maintenant, c’est une finale. Pendant 90 minutes, voire plus, il n’y aura pas d’amies. On a à cœur aussi de montrer ce qu’on vaut, jouer avec nos armes et montrer qu’on veut gagner. C’est un titre, c’est une finale. On espère finir cette saison de la meilleure des manières, on va jouer notre chance à fond et montrer qu’on veut remporter ce titre. »