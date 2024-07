Mbock : « Un honneur de pouvoir porter ce maillot »

Ce mercredi, les Féminines du PSG ont officialisé la signature de Griedge Mbock pour les trois prochaines saisons. Cette dernière veut aider le club de la capitale à atteindre les sommets.

Les Féminines du PSG se sont montrées actives ces deux derniers jours. En effet, elles se sont offertes Mary Earps, considérée comme la meilleure gardienne du monde, et Griedge Mbock, l’une des meilleures défenseures du monde, en provenance de Lyon. L’internationale française a paraphé un contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Après l’officialisation de son arrivée, elle a donné une interview à PSG TV. Extraits choisis…

Son sentiment après sa signature au PSG

« Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de fierté. C’est un honneur de pouvoir porter ce maillot. C’est un club qui a fait appel à moi et qui me permet aujourd’hui de me lancer un nouveau défi, avec de nouveaux challenges et de pouvoir continuer à gagner des titres parce que Paris est un club ambitieux. C’est tout ce que je souhaite. »

Ce que ça représente pour elle de rejoindre Paris

« Tout d’abord, c’est la capitale. Et le Paris Saint-Germain, comme je l’ai dit, c’est un club qui est ambitieux. J’ai toujours en tête l’objectif de continuer à gagner des titres, c’est ce qui m’anime. Je pense que cette équipe a énormément de potentiel et si je peux aider, c’est avec grand plaisir. »

Ses motivations pour signer au PSG

« Forcément, il y a les infrastructures, mais il y a aussi ces échanges que j’ai pu avoir avec le club. Je suis quelqu’un qui est beaucoup porté sur l’humain et les différents échanges que j’ai pu avoir avec les gens d’ici m’ont poussé à venir et à me lancer ce nouveau défi. »

A voir aussi : Féminines – Deux joueuses du PSG sur le départ

Un message pour les supporters ?

« Je suis très contente d’avoir signé ici, je vais faire tout mon possible pour aller chercher des titres. L’objectif c’est de mettre Paris tout en haut, tout simplement. »