Une semaine après sa victoire face au Stade Brestois (2-0) au Parc des Princes, le PSG retrouve son antre ce dimanche face au Stade de Reims (20h45 sur Prime Video) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Leaders incontestable du championnat, les Rouge & Bleu voudront faire le plein de confiance avec en ligne de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. Et à deux jours de la rencontre face au PSG, l’attaquant rémois, Nathanaël Mbuku, a évoqué ce déplacement à Paris, en conférence ce presse. Extraits choisis.

Comment ont-ils préparé ce match

« On l’a préparé au mieux, comme on prépare tous les matches de Ligue 1. On l’a préparé comme d’habitude, à fond. On s’est préparés au mieux pour être à 100% contre le Paris Saint-Germain. Des consignes particulières données par le coach ? Non pas du tout. On s’est fixé nos objectifs, c’est de remporter les trois points qu’on a perdu face à Metz (0-1). On va y aller avec nos forces et pourquoi pas gagner ce match. »

Quels ingrédients pour battre Paris au Parc des Princes ?

« L’état d’esprit, la solidité, être ensemble collectivement, ne pas faire son spectacle joueur par joueur et être une famille comme on sait le faire à chaque match. »

Se servir de la victoire en 2019 (2-0 au Parc des Princes) ?

« Oui bien sûr, tout est possible dans le football. La preuve, on l’a fait il y a deux ans et on va y aller en se disant : ‘Pourquoi pas le refaire.’ On vous parle encore de cette victoire ? Oui, on m’en parle encore. Quand on joue contre le PSG, on nous en parle et on nous dit que c’est faisable. Tout est faisable dans le football et on y va avec la tête haute et donner tout ce qu’on a pour remporter le match. »

Est-il un supporter du PSG (il est issu de la région parisienne) ?

« (Rires) Comme toute personne née à Paris. Oui j’allais voir le Paris Saint-Germain avant. Tu es plus PSG que OM ? Exactement, exactement, comme toute personne née à Paris, je supportais le Paris Saint-Germain. Mais ce week-end, ce sera l’adversaire et je suis Rémois. »

Son souvenir du premier match de Messi à Auguste-Delaune

« C’est vrai que Messi c’est l’un voire le meilleur joueur du monde, mais on n’avait pas regardé ça sur le terrain. On a défendu sur lui comme on l’a fait sur n’importe quel joueur. C’est avec cet état d’esprit-là qu’il faut aborder le match. »

Un coup à jouer avec les possibles absences ?

« Oui, mais après on ne regarde pas les joueurs ou le Paris Saint-Germain. Nous, on regarde le Stade de Reims et on y va avec nos forces. »