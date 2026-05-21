Medhi Benatia n’exclut pas de travailler un jour au PSG 

Medhi Benatia a quitté il y a quelques jours son rôle de directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Questionné sur un possible poste au PSG dans le futur, il n’a pas fermé la porte à cette possibilité.

Le PSG possède l’un des meilleurs directeurs sportifs du monde en la personne de Luis Campos. Le dirigeant portugais est encore lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030. Le conseiller sportif parisien a expliqué que le PSG serait son dernier projet. Invité de l’émission The Bridge, Medhi Benatia, qui vient tout juste de quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a été questionné sur la possibilité d’un jour occuper un poste au sein du club de la capitale. Et il a expliqué ne pas exclure cette possibilité.

À lire aussi : La fierté de Nasser al-Khelaïfi après le nouveau titre de champion de France du PSG

« Je ne dois rien à personne, moi »

« Aujourd’hui, j’ai décidé de partir. J’ai décidé, pour plein de raisons, j’ai décidé de partir. Si demain, je parle toujours avec des gens comme Nasser al-Khelaïfi, avec qui moi, je répète encore, on a beaucoup de respect, beaucoup d’affection, il a besoin – pas tout de suite, parce que là si j’arrête, j’ai besoin de couper là, là j’ai besoin de vraiment me reposer – mais dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être dans un rôle au Paris Saint-Germain, et que, à ce moment-là, ça me plaît… Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne, moi ! Je ne dois rien à personne. Moi, si tu attends que je dise « non » parce que je dois ça à untel… Je ne dois rien à personne. »