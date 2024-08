Le feuilleton des droits TV aura tenu en haleine les suiveurs de la Ligue 1 tout l’été. Une fois bouclé et la mise raflé par DAZN et BeIN Sports, le dossier continue de faire parler.

Après des mois de tractations entre les différents acteurs, les droits domestiques de la Ligue 1 ont été attribués au duo DAZN – BeIN Sports. La plateforme de streaming britannique diffusera 8 rencontres du championnat de France par journée pour 400 millions d’euros, et la chaîne qatarie diffusera le match restant contre 100 millions d’euros. Si l’arrivée d’un nouveau diffuseur sur le marché n’enchante pas les fidèles supporters et suiveurs de la Ligue 1, la couverture de leur championnat favori par DAZN également. En effet, le nombre de journalistes sur le terrain sera moindre en comparaison avec le travail fourni par les équipes de Prime Vidéo ces dernières saisons, les avants-matchs ne seront pas assurés pour toutes les affiches, les après-matchs également, et à ce stade, aucun émission hebdomadaire n’est prévue au programme. Pour un produit moins fourni, les Français devront payer bien plus cher. Cependant, ces derniers ne seront pas obliger de passer par l’application DAZN. En effet, la plateforme qui se veut être le « Netflix du sport » signe des accords de distribution depuis hier. Le premier annoncé est celui avec tous les fournisseurs d’accès à internet (Orange, SFR, Bouygues, Free…), le second avec le groupe historique et implanté qu’est Canal +, et ces dernières heures, celui avec Amazon a été annoncé. Une nouvelle qui permet simplement à DAZN d’être distribué au plus grand nombre, qui ne devrait bénéficier d’aucun avantage tarifaire, tant les prix fixés restent les mêmes, peu importe la plateforme où l’abonnement à DAZN est souscris.

La Ligue 1 mal en point en France … et à l’étranger

Si la situation des droits TV de la Ligue 1 fait grincer des dents en France, il en est de même à l’étranger. En effet, le championnat hexagonal n’a plus de diffuseur en Espagne et en Angleterre. C’est en tous cas ce qu’annoncent le média anglais World Soccer Talk, et Andres Onrubia, correspondant pour AS et La Ser à Paris.

Concernant les droits en France, DAZN s’associe avec Free Foot (ex Free Ligue 1), afin de proposer aux supporters et suiveurs de la Ligue 1 « gratuitement 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s par journée en extraits en quasi direct !« . Un lot de consolation afin d’avoir des images de notre cher championnat de France gratuitement, en 2024.