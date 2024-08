Médias : DAZN dévoile ses 10 affiches de la saison, et le prix de ses abonnements

La Ligue 1 connaît désormais son diffuseur principal, DAZN, et ce dernier connaît ses 10 affiches de la saison 2024/2025. La plateforme de streaming britannique a également dévoilé et officialisé le prix de ses abonnements.

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 n’a pas cessé de faire couler de l’encre depuis plusieurs mois. Une fois terminé, DAZN ayant raflé la mise, une problématique continue de faire parler : les prix des abonnements. Ces derniers sont pointés du doigt par les économistes, observateurs et bien évidement les supporters et suiveur du championnat de France de football. Si le différentes formules proposées et leur tarif ont fuités ces derniers jours, DAZN les a officialisés.

Images : DAZN

Concernant les détails de l’offre à 14,99€ par mois, donc une rencontre de Ligue 1 par journée, cette dernière ne pourra pas être choisie, et sera une des affiches du dimanche à 17h.

DAZN mise du le PSG

En plus des détails de ses offres, DAZN a dévoilé ses dix affiches qui seront diffusées en exclusivité sur sa plateforme. Car oui, comme le relatent nos confrères du Parisien : « DAZN proposera la meilleure affiche lors des journées impaires et le deuxième choix lors des journées paires et vice-versa avec BeIN Sports, qui diffusera un match de Ligue 1 par journée« . La plateforme britannique, pour ses premiers choix, aura l’exclusivité sur : OM / PSG (27/10) ; PSG / OL (15/12) ; PSG / ASM (09/02) ; OL / PSG (23/02) ; PSG / LOSC (02/03) ; PSG / OM (16/03).