Médias : DAZN lance une nouvelle offre pour suivre la Ligue 1

Cette saison 2024/2025 de Ligue 1 aura été marquée par son lacement médiatique. Dans le flou concernant sa diffusion, la plateforme DAZN a été la cible de nombreuses critiques concernant sa grille tarifaire.

Les offres de lancements de la plateforme britannique DAZN, diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de la saison 2024/2025, ont largement été pointées du doigt par les suiveurs et supporters du football en France. Ainsi, en cette mi-saison, une nouvelle offre est lancée afin de suivre le championnat de France jusqu’à son terme : le Pass Mi-Saison. Une offre qui s’élève à 69€, payés en une seule fois, si elle est souscrite entre le 3 janvier et le 3 février. Cette formule donne accès à 100% des matchs de Ligue 1 (8 matchs en live ; 1 en décalé), et s’étendra jusqu’au 31 juillet.

