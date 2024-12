Médias : DAZN obtient des nouveaux droits importants !

Cinq mois après son installation dans le paysage médiatique en France, DAZN devrait s’y implanter davantage. En effet, la plateforme de streaming britannique vient d’acquérir des droits internationaux d’envergure pour un montant XXL.

Si son installation dans le football français n’est pas des plus simples, DAZN compte bien s’y installer. En effet, cinq mois après son début d’aventure avec la Ligue 1, la plateforme de streaming britannique vient d’acquérir des droits internationaux selon RMC Sport, et deviendra diffuseur de la Coupe du Monde des Clubs. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux par DAZN, qui notifie par ailleurs que la compétition sera diffusée gratuitement sur ses antennes, à commencer par le tirage au sort dès ce jeudi 5 décembre. La première édition de la Coupe du Monde des Clubs se tiendra aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. A cette nouvelle, le président de la FIFA, Gianni Infantino a réagi : « Il était essentiel pour la FIFA de permettre au plus grand nombre de fans de suivre l’événement, et cet accord avec DAZN garantit que, sur le plan de la diffusion, la nouvelle Coupe du monde des clubs sera le tournoi le plus accessible de tous les temps« .

https://twitter.com/DAZN_FR/status/1864324980848177509 X : @DAZN_FR

DAZN se place finalement comme sauveur de la FIFA et sa nouvelle compétition, qui avait tout le mal du monde à trouver un diffuseur à hauteur de ses ambitions (800M€), même si à ce stade, aucun chiffre n’a fuité.