Médias : Dernières heures décisives pour la nouvelle chaîne du football français

Un an après son arrivée dans le paysage médiatique du football français en tant que diffuseur principal, DAZN va rendre les clés et mettre fin à son accord avec la LFP. Ainsi, la Ligue du Football Professionnel s’apprête à entrer dans les heures décisives pour la création de sa chaîne dédiée entièrement au football français.

Après avoir sondé le marché, LFP Média entre désormais dans les derniers instants de la création de sa chaîne dédiée au football français. La dernière étape se fera aujourd’hui : le grand oral des deux sociétés de productions encore en lice. Au menu : Contenu des futurs magazines, gestion de l’antenne avant et après match, les multiplex, gestion du personnel éditoriaux. A l’issue de ce grand oral, la Ligue de Football Professionnel prendra une décision, et la société de production choisie devrait donc être connue dans les prochaines heures. Le choix se fera entre 21 Production, appartenant au groupe L’Equipe et dirigé par Vincent Broussard, et Mediawan, dont le patron du pôle sport est Eric Hannezo. Quant au patron de la future chaîne du football français lancée par LFP Média, il s’agira de Jérôme Cazadieu, aujourd’hui directeur marketing et directeur éditorial de LFP Média.

Quel rôle pour Canal + ?

Outre le choix de la société de production, le rôle de Canal + était également sujet d’interrogations. Cependant, selon les informations d’RMC Sport, le chaîne cryptée ne sera pas plus qu’un distributeur, comme tous les opérateurs internet. En effet, « les contreparties demandées par Canal, notamment récupérer la codiffusion de l’affiche du dimanche soir, pour quelque part réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi ces dernières années étaient trop importantes aux yeux des dirigeants de la Ligue« .

De son côté, DAZN s’était proposé pour la prise en charge global des besoins de production, mais la LFP n’a pas retenu ce plan. Ainsi, la cessation de la collaboration entre les deux parties se confirmera avec le paiement de l’indemnité de 85 millions d’euros de DAZN.

BeIN Sports reste diffuseur

La volonté affichée du directeur général de LFP Média, Nicolas de Tavernost, au micro de l’After Foot, de voir les 9 matchs sur 9 à chaque journée sur la même chaîne ne sera pas effective cette saison 2025 / 2026. En effet, toujours selon les informations d’RMC Sport, la chaîne qatari reste diffuseur de la rencontre du samedi 17h contre 78,5 millions d’euros annuel. BeIN Sports n’a pas souhaité renoncé à cette condition de son contrat avec la LFP, et « les présidents de clubs ont choisi de poursuivre la collaboration avec ce diffuseur pour s’assurer un minimum de revenu annuel« . Concernant le consommateur, ce qui semble clair aujourd’hui et a été annoncé là aussi au micro de l’After Foot par Nicolas de Tavernost, l’abonnement mensuel à la chaîne de LFP Média sera inférieur à 20€.