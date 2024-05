Médias – Droits TV : Il faut sauver la Ligue 1 !

A près de trois mois du début de la saison 2024/2025 de la Ligue 1, aucun diffuseur ne s’est emparé des droits TV du championnat de France. Alors sur quelle chaîne devront zapper les suiveurs du football français ? Le flou continue de planer autour d’un feuilleton qui ne date pas d’hier.

Alors que le football français semblait être dans un cocon et une zone de confort entre BeIN Sports et Canal +, les nouveaux diffuseurs ont rabattu les cartes dans le jeu des droits TV. Il y a quelques saisons, la LFP s’était laissé tenter par le milliard symbolique promis par Mediapro avant de faire face au fiasco que l’on connaît. Ce diffuseur avait été préféré à Canal +, qui s’est dressé comme sauveur du football français pour rattrapé le naufrage de l’époque. Par la suite, c’est Prime Video, au détriment de Canal + une nouvelle fois, qui s’est emparé des droits TV du championnat de France, pour un contrat qui arrive à son terme à la fin de cette saison. En ce sens, l’appel d’offre est lancé, et personne ne semble décrocher. Si BeIN Sports était pressenti pour un deal avoisinant les 700 millions d’euros, les négociations en distribution avec Canal + ont été rompues avec la chaîne cryptée selon les dernières informations du Parisien. Selon nos confrères, cette dernière nouvelle, révélée aujourd’hui, ne ferait pas perdre espoir à la LFP de trouver un accord avec le duo BeIN Sports – Canal + pour la période 2024-2029. Toutefois, le président de la chaîne cryptée, Maxime Saada, qui entretient de mauvaises relations avec son homologue de la Ligue, Vincent Labrune, pourrait ne pas faciliter la tâche.

La solution d’urgence

C’est dans ce contexte que la LFP pourrait avancer seule. En effet, selon les informations de L’Equipe, la Ligue de Football Professionnel envisagerait la création d’une chaîne 100% Ligue 1 proposée à l’ensemble des diffuseurs. Quoi qu’il en soit, si les négociations n’aboutissent pas avec le duo BeIN Sports – Canal +, les droits TV des clubs du championnat de France pourraient être revus à la baisse et ainsi impacter les budgets de ceux-ci, à l’aube du mercato estival et à 3 mois de la reprise de la compétition (J1 week-end du 16 au 18 août).

Pour les droits TV à l’étranger, la LFP est parvenue à obtenir une enveloppe de 125 millions d’euros annuels, sans compter quelques territoires à couvrir qui pourraient faire augmenter les recettes internationales à 160 millions d’euros.