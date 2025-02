Médias / L1 : Les dernières informations sur le conflit entre DAZN et la LFP

Selon les dernières informations sur le dossier, DAZN ne serait pas satisfait de la LFP et compte bien le faire savoir. Comment ? La plateforme de streaming serait en pleine réflexion quant au versement de ce qu’elle doit au football français en ce mois de février. Une situation qui n’a pas manqué d’alerter dans du côté de la Ligue.

Ce mardi soir, la nouvelle a fuité dans les médias et la LFP n’a pas tardé à réagir par le biais de son président, Vincent Labrune. En effet, DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, n’étant pas satisfaite de sa collaboration avec la Ligue des Football Professionnel, ne souhaiterait pas verser le montant dû en ce mois de février. Ainsi, selon RMC Sport, à 21h54, les membres du Conseil d’Administration de la LFP auraient reçu une invitation de Vincent Labrune pour une réunion exceptionnelle qui se tiendra ce mercredi 12 février à 17h30. Le sujet de celle-ci sera les droits TV avec DAZN, qui mènent le football français à une « situation malheureusement urgente« , comme l’a indiqué le président de la LFP dans son mail. Dans ce contexte, les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel vont informer les membres du Conseil d’Administration de la situation. Une communication que regrettent certains dirigeants du football français, dans des propos recueillis par RMC Sport : « Heureusement qu’on reçoit les pushs RMC Sport, vous êtes beaucoup plus informés que nous« , déclare un président d’un club de L1.

A lire aussi – Mercato : Le PSG tient déjà sa première recrue de l’été 2025 !

Concernant la situation en elle même, un autre président de Ligue 1, à la tête d’un club aux finances fragiles, tempère : « On va attendre la réunion de ce soir et prendre ensuite les décisions« . Pour d’autres, la situation ne peut se décanter que d’une seule manière : « Ils vont devoir payer. Impossible qu’ils se fassent une telle publicité de mauvais payeur surtout depuis que l’Arabie Saoudite les soutient (le royaume a soutenu DAZN dans l’achat des droits de la Coupe du Monde des Clubs ; Ndlr) ». Si la responsabilité de DAZN est grandement pointée du doigt, celle de la LFP aussi : « Je crois savoir qu’un fond de réserve a été créé depuis le crash de Mediapro pour faire face à ce type de situation. Donc c’est maintenant qu’il doit servir. Que la Ligue assume ses choix ! […] Moi, c’est ce que je vais clairement demander au Conseil ce soir. De toute façon, s’il ne nous garantit pas le paiement de cette échéance du 14 février ça va péter » déclare un autre président de club en Ligue 1. Toujours selon nos confrères d’RMC Sport, une fronde contre Vincent Labrune ne serait pas d’actualité : « Pour l’instant non. Je n’ai rien senti ou entendu dans ce sens. Pour l’instant…« , confie un soutien au président de la LFP. En Ligue 2, un président se montre beaucoup plus inquiet que ses compères de première division : « Grâce à mes bonnes ventes l’été dernier, je pourrais tenir deux, trois, quatre mois maximum. Mais après je suis mort« .