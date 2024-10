Médias : Les chiffres inquiétants du diffuseur DAZN

Depuis le début de la saison, la Ligue 1 a un nouveau diffuseur avec DAZN. Ce dernier doit atteindre un certain nombre d’abonnés afin de pouvoir espérer s’installer de manière pérenne dans le paysage du football français.

Pour un chèque de 400 millions d’euros, DAZN a acquis les droits de la Ligue 1 cet été en étant diffuseur principal avec 8 rencontres sur 9. Cependant, le nombre d’abonnés de la plateforme britannique en France pourrait être inquiétant. En effet, avec un peu plus de 100 000 abonnements vendus sur l’ensemble des plateformes de diffusion selon Abdellah Boulma, journaliste pour France Bleu, qui estime : « Bien en deçà des attentes, et sans un investissement conséquent, potentiellement en provenance des Saoudiens, la plateforme risque de ne pas tenir financièrement plus de 2 ans« . A ce sujet, le journaliste Pierre Rondeau rappelle : « La clause de sortie a été fixée à 1,5 million d’abonnés en 2026. Rappelons que Mediapro s’est retiré alors qu’il comptait plus de 400 000 abonnés« .

