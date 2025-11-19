Médias : Les droits TV UEFA n’ont pas trouvé preneur en France

Pour ses droits à partir de 2027, l’UEFA a lancé le premier tour de son appel d’offre. Ce dernier n’a pas été concluant, et le deuxième tour est lancé avec l’espoir que cette fois-ci un résultat concluant.

Depuis le mois d’octobre, l’UEFA a lancé son appel d’offre pour ses droits TV sur les cinq plus gros marché et un lot international. Pour le tout, la plus haute instance du football européen espère en tirer 5 milliards d’euros selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. Ces derniers affirment que le premier tour de cet appel d’offre n’a pas été concluant en France. Ainsi, un second tour devrait être lancé avec une dead-line fixée à jeudi, à 12h. Pour la prochaine période à partir de 2027, l’UEFA offre la possibilité de prolonger le contrat de diffusion au-delà des quatre ans, faisant ainsi gonfler la note pour le futur acquéreur des droits. Le nouveau paramètre concerne également un nouveau lot mis en vente, concernant l’inclusion d’un match premium pour une diffusion dans le monde entier, faisant entrer un nouveau diffuseur tel que Apple TV+, Paramount ou Amazon. Une information qui fait douter Canal + en France : « Cela fait planer le doute pour Canal+, actuel détenteur des droits jusqu’en 2027, de ne pas renouveler son exclusivité avec 100% des rencontres« , relate RMC Sport.

Concernant les entités ayant répondu à l’appel d’offre, outre Canal +, DAZN, BeIN Sports, Apple TV+, Paramount, Amazon Prime ou encore Disney+ ont répondu présent. Un appel d’offre surveillé du coin de l’œil par les clubs français « puisqu’une partie des droits TV des coupes d’Europe revient aux équipes nationales engagées dans la compétition« . Toujours en France, l’épisode des droits TV de l’UEFA pourrait avoir un réel impact sur le football français. En effet, si Canal + venait à perdre les coupes d’Europe, la chaîne cryptée pourrait se rabattre sur la Ligue 1, malgré les relations toujours tendu avec la LFP.