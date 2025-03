Médias : Record d’audience pour Canal + avec PSG / Liverpool

A l’occasion du huitième de finale aller entre le PSG et Liverpool, le Parc des Princes, malgré le défaite cruelle, a vécu une grande soirée européenne. Si l’antre du club de la capitale a affiché guichets fermés, les français semblaient nombreux devant leur télévisions également.

Si les droits TV dans le football français sont dans un état critique aujourd’hui et les relations ne cessent de se tendre entre diffuseurs et la LFP, un acteur de ce feuilleton garde le sourire. En effet, Canal +, qui n’est plus préoccupé par le football en France, a réalisé son record d’audience en Ligue des Champions depuis le début de la saison grâce à PSG / Liverpool. Le huitième de finale aller du Paris Saint-Germain a réuni devant la télé près de 2,31 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d’audience, selon Médiamétrie. A l’échelle nationale, la chaîne cryptée se place donc à la troisième marche de cette soirée du mercredi 5 mars, derrière TF1 et France 2. Des audiences pour le match aller qui promettent de beaux chiffres à Canal + pour la manche retour prévue ce mardi 11 mars (21h) à Anfield.