Médias : Succès d’audiences pour PSG / Atlético Madrid en Coupe du Monde des Clubs

L’entrée en lice du PSG en Coupe du Monde des Clubs aura été un succès pour les hommes de Luis Enrique et TF1, diffuseur de la rencontre. Les audiences étaient au rendez-vous pour la première chaîne d’Europe, qui diffusait le premier club d’Europe.

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé (4-0) face à l’Atlético Madrid, enregistrant ainsi un nouveau succès en 2025, et un premier dans cette Coupe du Monde des Clubs. Cependant, ce dimanche 15 juin, le club de la capitale n’est pas le seul à connaître un succès. En effet, diffuseur de la rencontre à 21h, TF1 a enregistré près de 3,8 millions de téléspectateurs, et une part d’audience de 21% selon les chiffres de Médiamétrie. A titre de comparaison, le dernier match de football diffusé sur TF1 le 8 juin dernier entre l’Equipe de France et l’Allemagne, a réuni 3,4 millions de téléspectateurs.