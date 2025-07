Médias : TF1 acquiert la finale de la CdM des Clubs, et pourrait avoir un choix cornélien à faire …

A l’occasion de cette Coupe du Monde des Clubs 2025, DAZN est diffuseur principal de la compétition. En France, pour la diffusion en clair, TF1 a acquis les droits de co-diffusion du premier match du PSG, mais aussi de la finale. Un paramètre qui pourrait mettre la première chaîne de France dans l’embarras … .

Après l’entrée en lice du Paris Saint-Germain face à l’Atlético Madrid (victoire 4-0) dans cette Coupe du Monde des Clubs, TF1 a obtenu la co-diffusion de la finale de la compétition qui se jouera le 13 juillet prochain. En tant que grand favori, le PSG a toutes ses chances d’y participer et ainsi répondre présent au MetLife Stadium de New-York. Cependant, si les hommes de Luis Enrique disputent la finale, la première chaîne de France pourrait se retrouver face à un choix cornélien à faire. En effet, TF1 est diffuseur principal de l’Euro Féminin, et le 13 juillet prochain, à 21h, les Bleues disputeront leur troisième match des phases de poules de la compétition continentale, face aux Pays-Bas. Dans un groupe D, groupe de la mort, avec l’Angleterre, les Pays-de-Galles et donc les Néerlandaises, le troisième et dernier match a en plus de grandes chances d’être décisif.

Le PSG doit d’abord arriver jusqu’en finale, avec comme prochaine échéance son quart de finale face au Bayern Munich (samedi, 18h sur DAZN), mais s’il va au bout, le club de la capitale poussera le groupe TF1 a devoir faire un choix : l’exemplarité face au traitement et la place médiatique du football féminin, ou une potentielle grosse audience avec le Paris Saint-Germain en prime time en finale d’une compétition internationale.