Mendes : « Aujourd’hui, on était pas à notre niveau »

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (1-3). Il laisse la possibilité à Lens de revenir à un point.

Cinq jours avant de défier Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Devant ses supporters, le club de la capitale s’est incliné contre les Monégasques après avoir échoué à trouver des solutions face au bloc bas du Club du Rocher (1-3). Au micro de Ligue 1+, Nuno Mendes a expliqué que son équipe avait été dans une journée sans.

« On était pas bien aujourd’hui »

« Monaco a une bonne équipe. Aujourd’hui, on était pas à notre niveau. Je pense qu’il faut que l’on améliore beaucoup de choses, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais, c’est compliqué. Ils ont marqué un but rapidement après, ils ont essayé de perdre du temps. Je pense que ce n’est pas ça le football que l’on doit montrer pour la Ligue 1. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui ont beaucoup de qualités. Moi, je pense qu’il faut jouer. Quand tu marques un but, tu as envie d’en marquer d’autres. Mais, c’est le football, ils ont fait ce genre de match. Nous, on est concerné sur le nôtre mais on était pas bien aujourd’hui. Qu’est-ce qui a été le plus dur ce soir ?Il y a des jours où rien ne marche. Aujourd’hui, c’était ce jour. Après, si on est pas bien offensivement, on doit être bien défensivement pour ne pas prendre de but. On a pris trois buts, c’est beaucoup. On doit améliorer beaucoup de choses pour arriver au prochain match et faire un bon match. Le match de Chelsea déjà dans les têtes ? Non, nous, on pense toujours au match que l’on joue. C’est vrai que c’est un match important mercredi mais il fallait gagner aujourd’hui. Il y a une équipe derrière nous qui est bien, Lens. Il faut que l’on continue, que l’on joue bien. Il faut que l’on ne perde pas de points bêtes parce qu’après, ça va faire mal. Comment on se sent physiquement ? Il y a des matches qu’il faut contrôler. Aujourd’hui, si on arrive à marquer en premier, on aurait pu mieux gérer le match. On a le ballon, c’est ce que l’on aime, avoir le ballon, contrôler le match depuis le début. Mais aujourd’hui, malheureusement, on n’a pas réussi. Il faut travailler pour mercredi et faire ce que l’on doit faire. » Pour beIN SPORTS 1, le latéral gauche du PSG a tenu à prendre la défense de Warren Zaïre-Emery, fautif sur le premier but de Monaco. « On n’était pas à notre niveau. Il faut s’améliorer. Arriver devant le but et marquer, c’est le plus important. Ce sont des choses qui arrivent mais qu’on peut éviter. Warren a perdu le ballon mais on est là avec lui. Ce n’est pas avec ce but qu’on a perdu. On a pris encore deux buts. Ça fait mal. »



