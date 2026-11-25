En recevant l’AS Roma ce soir, le PSG voulait s’offrir une cinquième victoire en cinq matches de phase de ligue de la Ligue des champions. Mais les Parisiens ont concédé le nul (2-2).

Ce mercredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après avoir remporté ses quatre premiers matches, le club de la capitale a perdu ses premiers points et laisse la tête au Real Madrid. Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes est revenu sur ce partage des points et a salué la performance des deux équipes ce soir (2-2).

« On n’a pas eu beaucoup d’occasions »

« On savait que c’était une équipe qui presse bien en un contre un sur tout le terrain. C’est quelque chose qui nous pose un peu de problème. Mais je pense que c’était un bon match pour les supporters. Ce n’était pas un bon match pour nous. On voulait plus contrôler le match avec le ballon, gérer le tempo du match. Mais aujourd’hui on n’a pas réussi. On n’a pas eu beaucoup d’occasions mais je pense que c’était un bon match face à une équipe costaud, qui défend bien, qui est forte défensivement, souligne le numéro 25 du PSG au micro de Canal Plus. On était prêts mais ils nous ont posé des problèmes quand même. Possible d’être placé plus haut sur le terrain dans le futur ? Ça dépend. Si le coach a besoin, moi je suis prêt à jouer où il faut. Mais, je me concentre sur moi, je reviens de blessure. Doucement, j’essaye d’être bien, à 100%, et après si le coach a besoin que je joue un peu plus haut je jouerai. On est habitué. »