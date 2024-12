Mendes : « Ce qui a manqué ce soir ? Juste le but »

Ce vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a encore concédé un match nul (0-0).

Trois jours avant son déplacement à Salzbourg en Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Dans une rencontre qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a encore pêché dans la finition mais est également tombé sur un grand Donovan Leon dans les buts avec pas moins de onze arrêts, dont deux ultra décisif lors des arrêts de jeu. Les Parisiens enchaînent un deuxième match nul en championnat (0-0). Au micro de DAZN, Nuno Mendes a regretté le manque de finition de son équipe.

« Qu’est-ce qu’il faut pour changer le problème de finition ? La confiance devant le but »

« Ce qui a manqué ce soir ? Juste le but. On a été beaucoup de fois devant le but, mais on n’a pas réussi à marquer. On sort ici ce soir avec un point. Qu’est-ce qu’il faut pour changer le problème de finition ? La confiance devant le but. Il faut aussi garder du calme devant le but. Avec ça, on va réussir à marquer. »