Mendes : « Ces deux buts d’avance nous donnent de la confiance, mais il y a un autre match »

Fautif sur le premier but, Nuno Mendes s’est rattrapé en inscrivant le troisième et dernier but du PSG contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Le latéral portugais ne veut pas s’enflammer.

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Aston Villa en quarts de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est fait surprendre après une erreur de Nuno Mendes qui a emmené une contre-attaque qui a terminé en but pour Rodgers. Mais les Parisiens ont rapidement égalisé par l’intermédiaire de Désiré Doué avant de s’offrir une plus large victoire grâce à Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes. À l’issue de la rencontre, l’international portugais a souligné la confiance de son équipe avec les deux buts d’avance, même s’il ne veut pas s’enflammer alors qu’il reste un match à jouer.

« On sait que les supporters sont toujours là »

« Ces deux buts d’avance nous donnent de la confiance, mais il y a un autre match. Il faut que l’on se repose un peu, continuer pour le prochain match et faire la même chose que ce que l’on a fait aujourd’hui, lance le latéral gauche au micro de PSG TV. Le moment de mon but ? J’ai vu que le gardien était un peu proche, donc j’ai essayé de faire quelque chose de différent et j’ai réussi, donc je suis très content pour ça. On sait que les supporters sont toujours là, ils sont là depuis le début. À chaque minute, on sait qu’on peut compter sur eux et ce que l’on veut faire, c’est continuer à leur donner de la joie. »